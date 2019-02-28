تركي آل الشيخ يفتتح معرض الفنان السعودي الراحل أبو بكر سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات فيديو للمستشار تركي آل الشيخ وهو يفتتح معرض مقتنيات الفنان الراحل أبو بكر سالم. وعلق الحساب الرسمي لشركة روتانا: "معالي المستشار تركي آل الشيخ يفتتح معرض مقتنيات الفنان الراحل أبو بكر سالم بحضور نخبة من نجوم الفن". يُذكر أن أبو بكر سالم، مغني وملحن وشاعر وأديب سعودي من أصول حضرمية. حصل على جائزة أفضل صوت في العالم من منظمة اليونسكو لطبقات صوته الفريدة، ورحل عن عالمنا في ديسمبر 2017.

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