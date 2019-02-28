لن تشاهد ويل سميث في سويسايد سكواد الجزء الثاني.. لهذا السبب

انسحب النجم الأمريكي، ويل سميث، من بطولة فيلم الأكشن والفانتازيا “Suicide Squad 2” والمقرر طرحه في 6 أغسطس 2021 بصالات السينما.

ووفقا لمجلة “فارايتي” الأمريكية، فإن مصادر من داخل شركة وارنر بروس المنتجة للفيلم أكدت أن سميث، الذي لعب دور “Deadshot” في الجزء الأول، اعتذر عن بطولة الفيلم بسبب تضارب في جدول التصوير الخاص به، وأن القرار تم اتخاذه بصورة ودية من جانب الطرفين دون أي مشاعر قاسية.

ولم تؤكد الشركة المنتجة حتى الآن قائمة الأبطال النهائية الذين سيخوضون مغامرة الجزء الثاني، في الوقت الذي يعكف فيه مخرج سلسلة “Guardians of The Galaxy” جيمس جن، على كتابة الفيلم تمهيدا لبدء عملية الإنتاج الخريف المقبل.

يشار إلى أن الجزء الأول من “suicide squad” طرح عام 2016، وحقق إيرادات تجاوزت 700 مليون دولار عالميًا، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: ويل سميث، جاريد ليتو، مارجوت روبي، فايولا دافيس، ومن إخراج ديفيد أيار.