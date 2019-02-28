أكدت الموديل عبير سندر أن جنسيتها سعودية غير ان اصولها من دولة النيجر وانها تفتخر بذلك.
وقالت عبير سندر في مقابلة مع برنامج “عالسيف” المذاع على قناة atv الكويتية: “طبعا انا سعودية بس جد جد جدي جاء من النيجر فأنا اصولي من النيجر ومرة افتخر بيها”.
وتابعت سندر ان هناك الكثير من السعوديين اصولهم من اماكن ثانية.
من ناحية اخرى، كشفت عبير سندر انها تعرفت على خطيبها البريطاني الجنسية ليام اونيل في احد المولات في السعودية.
وعن انتقالها الى سنغافورة للعيش مع زوجها، اكدت عبير ان الخطوة ستكون صعبة ولكن ليام يستاهل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عبير سندر: هكذا تعرفت على خطيبي البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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