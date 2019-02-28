شاهد.. حسن الرداد يحقق أمنية طفل بمقابلته

حقق النجم حسن الرداد، أمنية أحد معجبيه من الأطفال بمقابلته، حيث نشر صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق قائلاً: "و انا بصور قالولى ان فى طفل بقاله ٤ ساعات منتظرك عشان يديك وردة، ماشاء الله طفل زى العسل ، عرف أنى بصور قريب من بيته شوية و اخد المشوار و جالى عشان يقابلنى ، اتبسط

جدا أنى قابلته عشان مشاعر الأطفال بتكون حقيقية و بدون اى نفاق أو مجاملة، شكرا يا حبيبى أنى شفتك و شكرا على وردتك الجميلة اللى احلى من اى جائزة".

يذكر أن الفنان حسن الرداد يشارك في بطولة مسلسل "الزوجة 18"، و من المقرر أن يعرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان المقبل، وتدور أحداث

المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة، حيث تربطه علاقة متقلبة بسكرتيرة مكتبه، و تسعى لأن تصبح زوجته رقم 19، لكن الزوجة الـ 18 تقاومها، وهو بطولة كل من سلوى خطاب، محمود البزاوي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود الليثي، ناهد السباعي، و من تأليف خالد أبو بكر، و إخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج ممدوح شاهين.