حقق النجم حسن الرداد، أمنية أحد معجبيه من الأطفال بمقابلته، حيث نشر صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق قائلاً: "و انا بصور قالولى ان فى طفل بقاله ٤ ساعات منتظرك عشان يديك وردة، ماشاء الله طفل زى العسل ، عرف أنى بصور قريب من بيته شوية و اخد المشوار و جالى عشان يقابلنى ، اتبسطجدا أنى قابلته عشان مشاعر الأطفال بتكون حقيقية و بدون اى نفاق أو مجاملة، شكرا يا حبيبى أنى شفتك و شكرا على وردتك الجميلة اللى احلى من اى جائزة".
يذكر أن الفنان حسن الرداد يشارك في بطولة مسلسل "الزوجة 18"، و من المقرر أن يعرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان المقبل، وتدور أحداث
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حسن الرداد يحقق أمنية طفل بمقابلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.