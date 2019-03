بالتعاون مع سيلينا جوميز.. بيني بلانكو يطرح "I Can't Get Enough"

طرح المطرب العالمي بيني بلانكو أغنيته الجديدة بعنوان "I Can't Get Enough"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء النجمة العالمية سيلينا جوميز. في الغناء النجمة العالمية سيلينا جوميز. يذكر أن الفنانة العالمية سيلينا جوميز تشارك في فيلم "The Dead Don't Die"، و هو بطولة كل من آدم درايفر، دانيال كريج، تيلدا سوينتون، كلوي سيفاني، بيل موراي، ستيف بوشيمي، روزي بيريز، و من تأليف و إخراج جيم جارموش.

