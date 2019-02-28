تضامنا مع أسر الشهداء.. لطيفة تعتذر عن إذاعة حلقة حكايات لطيفة

أعتذرت النجمة لطيفة عن إذاعة حلقة اليوم من برنامج "حكايات لطيفة"، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "أرجو من كل الفانز اللي بيحبونا عدم شير أي شيء احتراماً لأرواح الشهداء ودعواتنا للمصابين

بالشفاء... انا لله وانا اليه راجعون .. نتمنى ان ينعم الله على ذوي الضحايا بالصبر والسلوان وان ينعم الجرحى بالشفاء التام"، و كان من المقرر أن تستضيف النجمة لطيفة اليوم نجم الأغنيةالشعبية حكيم.

يذكر أن المطربة التونسية لطيفة أنتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "أخباري"، كما تضع حالياٌ اللمسات النهائية لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، و الأغنية من كلمات الشاعر سعود الشربتلى، وألحان تامر توفيق.