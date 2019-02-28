محمد نور يقدم حفلا غنائيا بدفيليه سماح القاسم ٢٢ مارس

يحيي المطرب محمد نور، حفلا غنائيا بدفيليه مصممة الأزياء المعروفة سماح القاسم في دورته الرابعة المقرر اقامته يوم ٢٢ مارس القادم بإحدي القاعات الكبري بمدينة رأس البر .

ويحتوي الديفيليه علي أحدث صيحات الموضة العصرية من شكل الفساتين السواريه والزفاف وتصميماتها الحديثة وكل ما يخص المرأة المصرية والعربية في عام ٢٠١٩

ويعتبر هذا العرض أقوي وأضخم فاشون شو في منطقة الدلتا برأس البر في دورته الجديدة وتقدم فيه سماح القاسم 50 موديل من فساتين السهرة والخطوبة والزفاف التي تميزت بها في منطقة رأس البر ويحتوي الكولكشن الجديد علي مجموعة من الفساتين

ذو الاستايل الهادي والمائل إلي الطابع التركي وبين التطريز والجبيرات الفاخرة وأحدث ألوان الصيف لهذا العام لتتأكد من إرضاء جميع الاذواق .

يذكر أن تقوم سماح القاسم باحتفالية كبري لمجموعة كبيرة من النجوم في أحد الفنادق الكبري في المحافظة علي غرار الديفليه ويقام حفل توزيع جوائز لهؤلاء النجوم بالإضافة إلي فقرات غنائية أخري أثناء عرض الأزياء الخاص بها يذكر أن المستشار الإعلامي لعرض الأزياء موسي صبري.