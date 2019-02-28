" فبرايرالأسود" يحرم الفنانين من الاحتفال بعيد ميلادهم

مع انتهاء شهر فبراير، ألغى عدد من الفنانين العرب هذا العام، احتفالهم بعيد ميلادهم لأنه يوافق 29 فبراير، حيث إن شهر فبراير هذا العام 28 يومافقط وغالبا ما يأتي 29 يوما كل 4 سنوات.
يأتي في مقدمة هؤلاء الفنانيين الجزائري الشاب خالد، وهو
كما تحتفل المذيعة والمنتجة اللبنانية ديما بياع بعيد ميلادها يوم 29 فبراير وهو ما يحرمها من الاحتفال به هذا العام.
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