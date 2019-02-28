دي سي كومكس تكشف موعد طرح ثاني أجزاء "أكوا مان"

حددت شركة دي سي كومكس المنتجة لفيلم الأكشن و الدراما "أكوا مان"، موعد طرح ثاني أجزاء الفيلم بدور العرض السينمائية بالولايات المتحدة الأمريكية، و من المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائية بهوليوود الفيلم في 16ديسمبر 2022، رغم أن مخرج الفيلم جيمس وان، كان قد أعلن في وقت سابق أن الفيلم قارب انتهائه من مرحلة المونتاج إلا أن الشركة قررت طرحه
يذكر أن الفيلم من كتابة المؤلفة العالمية ليزلي هوهانسون ماك جولدريك، والتي كانت شاركت في كتابة سيناريو الجزء الأول مع مخرج العمل جيمس وان.
و الجدير بالذكر أن فيلم أكوا مان الجزء الأول بلغت نسبة إيراداته مليار و 13 مليون دولار حتي الآن.
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