بالرياض .. أحلام تتألق في حفل زفاف صديقتها

تألقت النجمة أحلام في حفل زفاف صيدقتها، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقت كاتبة: "معذور لو صرت بك طماع ‏من حبكم مالنا حيلة ‏ ايوه قلبى عليك التاع مايحتمل غيبتك ليلة..من زواج إدارة أعمالي و مديرة مكتبي". ‏من حبكم مالنا حيلة ‏ ايوه قلبى عليك التاع مايحتمل غيبتك ليلة..من زواج إدارة أعمالي و مديرة مكتبي". يذكر أن المطربة الإماراتية أحلام، طرحت سابقا أغنية بعنوان "أبرحل"، و هي من كلمات حسن عبد العزيز، و ألحان ياسر بوعلى، و توزيع عصام الشرايطى، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين نسبة مشاهدة، عبر موقع "يوتيوب".

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