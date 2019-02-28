دخل كل من الفنان حسام حبيب و المطربة شيرين عبد الوهاب قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، و ذلك بعد طرحهم أغنيتهم الشهيرة "كل ما اغني"، بعد إعادة طرحها بسبب خلافات في بين كلمن "شيرين" و الشركة المنتجة أدى إلى حذفها.
يذكر أن أغنية "كل ما أغني" قد تم طرحها خلال عام 2017، و استطاع كل من المطربة شيرين و
كانت هذه تفاصيل خبر كليب «كل ما أغني» يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بعد ثلاثة أعوام من طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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