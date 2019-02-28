شاهدوا غضب كبير على حليمة بولند و البعض يصفها بالوقحة

حليمة بولند

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مقطع فيديو لها بعد خروجها من البحر الميت، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى انها قضت اوقات مميزة وسترتدي ملابسها للذهاب الى المطار والعودة الى موطنها.

الا ان حليمة اثارت جدلا كبيرا من جديد بسبب نشرها صور لجزء من جسمها عار ومغطى بالوحل العلاجي، حيث انها تلقّت العديد من الانتقادات اللاذعة من قبل المتابعين ووصف بعضهم تصرفها بالوقاحة وقلة الأدب.

الجدير ذكره ان حليمة كانت متواجدة في الأردن بسبب تكريم أقيم خصيصا لها من قبل احدى المؤسسات هناك.