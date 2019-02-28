دينا تهاجم صافيناز بقوة : لا يحق لها الحديث عن الرقص الشرقي وليست سوى ضيفة في مصر

كتب امير فتحي في الخميس 28 فبراير 2019 09:51 مساءً -
هاجمت الراقصة والممثلة المصرية دينا الراقصة الروسية صافيناز مشيرة الى انها ليست سوى راقصة ضيفة في مصر، وليس من حقها التحدث عن الرقص الشرقي أو اعطاء رأيها بهذا الأمر.
وتابعت دينا: “هي صافيناز بتتكلم بإمارة إيه؟، أنا ولوسي وفيفي عبده، فقط من يحق لنا التحدث في شؤون الرقص الشرقي”.
واضافت في احدى التصاريح الصحفية: “هو أنا ينفع أحيي حفلًا استعراضيًا في روسيا، وأنتقد الراقصات الروسيات”، مشيرة الى انه لا يحق لأي راقصة اجنبية اعطاء رأيها بالرقص الشرقي.
واتى هجوم دينا على صافيناز بسبب قولها ان الرقص الشرقي قد “باظ”، والراقصات الحاليات لا تلتزمن بقواعده.
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