إطلاق "دمشق حلب" في بيروت.. ودريد لحام يكشف عن حلمه الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت بيروت بحدث فني فريد من نوعه، ويتمثل بعودة الأعمال السورية إلى الشاشة الكبيرة بفيلم "دمشق حلب" الذي أخرجه باسل الخطيب، ولعب بطولته الممثل دريد لحام، صباح الجزائري، سلمى المصري، كندا حنا وغيرهم من الممثلين المخضرمين.

ويتمحور هذا الفيلم حول قصة اذاعي مخضرم يدعى "عيسى عبدالله" يجسد دوره الممثل دريد لحام، إذ يقرر الذهاب في رحلة من دمشق إلى حلب لزيارة ابنته الوحيدة "دينا "(كندا حنا) التي لم يرها منذ فترة طويلة.

ويتمحور العمل حول مشوار دريد لحام في الحافلة المليئة بالركاب والتي تشكل الحبكة الدرامية الأساسية للعمل الذي يجسد الواقع السوري بطريقة إنسانية وبأسلوب بعيد كل البعد عن مشاهد العنف.

تجدر الاشارة الى أن هذا العمل يشكل عودة قوية لـ"دريد لحام" الى السينما بعد عقد من الزمن مر على تعاونه مع المخرج حاتم علي في فيلم "سيلينا" المقتبس عن مسرحية "هالة والملك" للأخوين الرحباني.

موقع "فوشيا" كان حاضرا في سينما سبتي/ أسواق بيروت، وعاد بمقابلات حصرية مع ابطال العمل.