13 صورة نادرة لـ"أم السينما المصرية" عزيزة أمير.. واحدة تجمعها بالطفلة "نجاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

إحدى أشهر نجمات المسرح والسينما، أنتجت ومثلت وأخرجت، كما كان لها تجارب في عالم التأليف، ولدت في ديسمبر عام 1901، وعاشت فترة من طفولتها في محافظة الإسكندرية، قبل أن تأتي إلى القاهرة وتشق طريقها في عالم التمثيل على خشبة المسرح أمام عمالقة من بينهم "عميد المسرح العربي" الفنان يوسف وهبي، هي الفنانة عزيزة أمير التي تحل اليوم 28 فبراير ذكرى رحيلها.

توفيت عزيزة عام 1952، عن عمر يناهز 51 عامًا وكانت وفاتها صدمة كبيرة لكل محبيها، خاصة زوجها الفنان والمخرج محمود ذو الفقار، وفي ذكرى رحيلها نستعرض عددًا من الصور النادرة لـ"أم السينما المصرية" عزيزة أمير.

ومن بين الصور أفيشات مجموعة من أشهر أفلامها "ليلى" أول فيلم مصري صامت، "حبابة" شاركها البطولة محمود ذو الفقار، صورة نادرة وقت عرضها لفيلم "كفري عن خطيئتك"، أفيش فيلم "قسمة ونصيب"، أفيش فيلم "الفلوس"، وصورة تجمعها بالفنانة نجاة الصغيرة من طفولتها، إذ شاركت نجاة في فيلم "هدية" أمام عزيزة عام 1947.