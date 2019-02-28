أحمد صلاح حسني ينعى ضحايا حادث محطة مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان والملحن أحمد صلاح حسني عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها عن حزنه لما حدث لضحايا قطار محطة مصر.
وكتب أحمد صلاح حسني: "في الجنة بإذن الله لكل شهداء قطار محطة مصر وبإذن الله كل المصابين يتعالجوا ويكونوا زي الفل، وشكرًا لكل المصريين الجدعان اللي ساهموا وساعدوا بالأمس بأقل الإمكانيات، تحيا مصر".
وكانت هيئة السكك الحديدية قد أكدت إن جرارًا اصطدم -صباح أمس الأربعاء- بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 22 شخصا وإصابة 41 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.
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