كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف تصوير مسلسل نيللي كريم الجديد وخروجه من السباق الرمضاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقف مسلسل الفنانة نيللي كريم عن التصوير ليلحق بمسلسل الفنانة الكبيرة يسرا، بعد 3 أيام فقط من توقف التحضير للعمل، حيث توقف تصوير مسلسل "نيللي" بعد تصوير يومان منه.

وتوقف المسلسل بعد أن شعر القائمون عليه بصعوبة لحاقهم بالعرض الرمضاني، خاصة وأن المسلسل يحتاج إلى ديكورات كثيرة وأماكن تصوير خارجية وهو ما جعل لحاقه بالعرض الرمضاني صعب للغاية.

وكانت نيللي قد بدأت تصوير مسلسلها الجديد "النصابين" منذ فترة قبل أن يتوقف التصوير نهائيا لتلحق بمسلسل "بيت العيلة" للفنانة يسرا.