شاهدوا بسمة وهبة تفتح النار على أنغام بسبب رسالتها لزوجها.. انتي هدكيدي زوجته!!

فتحت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، النار على الفنانة أنغام، بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، رغم أنه متزوج ولديه طفلان صغيران.

وقالت بسمة في مقطع فيديو بثته على “سناب شات”: “كيف أتزوج شخصًا متزوجًا، وأنشر بوست أقول له أنا بحبك وهذا الكلام وأنشر رسالة غرامية له؟ إحنا هنهزر وهنكيد بعض وكده؟”.

وأضافت: “إزاي أكون عندي اكتئاب وبتعالج منه وباخد حبوب، وأروح أجيب لواحدة تانية اكتئاب بتصرفاتي دي”.

وتابعت: “بالتأكيد متعاطفة مع ياسمين زوجة أحمد إبراهيم، التي مموتة نفسها ومولعة نفسها وبيقولوا بتنتحر، بسبب زوجها الذي تزوج عليها رغم وقوفها بجواره”.

وأردفت وهبة: “غير معقول أن أكون متزوجة من شخص حديثًا وأسانده وأقف بجواره عندما كان موزعًا صغيرًا، ثم يتركني ويذهب لأخرى يعمل معها ويقول لي باي باي؟!”.