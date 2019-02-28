شاهد: ناصر القصبي ينشر صورة نادرة له بعمر الـ 7 سنوات.. وتعليق غريب بشأن تاريخها

نشر الفنان ناصر القصبي صورة قديمة له بالأبيض والأسود، وهو طفل بعمر السبع سنوات، ويؤدي التحية العسكرية بين مجموعة من الأطفال.
ومازح القصبي متابعيه بتعليقه على الصورة حيث قال “أحد أعياد الفطر في الدمام، تحية مسلحة وعمري ٧ سنوات، الصورة قديمة جداً من ١٥ سنه تقريباً، وإن كثرت كثرت ٢٠سنة، وعليكم الحساب”.
وتسبب التعليق في حالة من التندر بين المتابعين الذين ردوا بصور وتعليقات فكاهية، فيما أخبره أحد المتابعين مازحاً بأنه ربما حسب عمره بالصيني.
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