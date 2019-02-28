تسبب فيديو جديد نشرته خبيرة الجمال سارة الودعاني في موجة إنتقادات واسعة بعد أن إنتشر الفيديو بسرعة كبيرة وحقق مشاهدات تخطت 230 ألف على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأظهر الفيديو ” الودعاني ” وهي تجلس بجانب طفلها لكنها وضعت عليه سلسلة حقيبة عليها توقيع أحد العلامات وكأنها تتعمد إستغلال طفلها الوليد في الترويج .
وأثار الموقف غضب متابعيها ، حيث قال أحدهم ” أجتها هدية الشنطة بس ناس تبي لايكات ” وقال آخر ” أتقي الله في نفسك في النفاس ومابطلتي تصوير. تفرغي نفسك للطفلك ” و آخر يقول ” الحين جالسة تتمسخر على هدية رغد دايز ” ، وغيرها من التعليقات الرافضة لتصرفها .
الجدير بالذكر أن ” الودعاني ” شاركت جمهورها إستعدادها للولادة وأغرقت مواقع التواصل الإجتماعي بصور ومقاطع مصورة عن طفلها ” سعد ” ، بصورة إستفزت متابعيها على حد تعبيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: فيديو يتسبب في هجوم حاد على سارة الودعاني واتهامها باستغلال طفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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