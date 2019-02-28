عادل جمال مخرج "حالة خاصة جدًا" يكشف كواليس الألبوم

قبل ان تطرح أنغام ألبومها الجديد كنت اعلم اني حينما أستمع له سأعيش "حالة خاصة جدًا"، ولكن عندما تم طرحه مصورًا بتلك التفاصيل، وجدته اكثر من حالة إستطاع ان يرسم من خلالها مخرج الالبوم الكثير من التفاصيل، لتظهر انغام بصورة مختلفة في كل اغنية، كانها تتحكم في مشاعر محبيها كعرائس الماريونت.

وفي تصريحات خاصة لـ " الوفد"، تحدث المخرج عادل جمال مخرج البوم " حالة خاصة جدا"، عن العديد من كواليس العمل، والتي تحمل الكثير من تفاصيل.

في البداية تحدث "عادل" عن مدى حبه للعمل مع أنغام، وأن تعاونه معها في هذا الألبوم ليس الأول، مشيرًا إلى أنه تجمعهما علاقة اخوة منذ سنوات طويلة، وأن أول تعاون حقيقي بينهما جاء بعد البوم "أحلام بريئة"، ومنذ ذلك الوقت أصبحت كل اعمال أنغام معه.

قائلًا: الثقة التي اعطتها انغام لي في العمل، جعلت الامر أصعب، وتزداد الصعوبة مع حجم العمل، لأنني في البداية تعاملت معها في

اغاني منفردة مثل "أحلام بريئة"، "واحدة كاملة" ، وأغاني رمضان "30 يوم فرحة"، وادعية دينية، بعد ذلك انتقلت معها بخطوة جديدة في ألبوم خليجي وهو "راح تذكرني".

واضاف: رد فعل الجمهور على البوم "حالة خاصة جدًا"، كان اسرع مما تخيلت، وأكثر شئ اسعدني ان الناس لاحظت الفكرة في تصويرالفيديوهات، كنت مستمتع جدًا بعملي مع انغام لأني من اشد المعجبين بفنها، بل على رأس قائمة المعجبين فأنا من اوائل جمهورها، والفكرة كانت موجودة من زمان ولكننا قررنا ان ننفذها في الالبوم المصري، وبدأنا التجربة في اغنيتي: "متلخبطة"، و"بخاف افرح" حيث تم تصويرهم في لبنان، تمهيدًا لفكرة الألبوم.

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واضاف: انغام تمثيلها رائع، وإحساسها جبار، هذا الأمر الذي جعل التصوير ينتهي سريعًا، فهي تعيش الحالة ليست كمطربة فقط، بل تجسد كل أغنية بتفاصيلها وبإحساسها، لذلك

كنت أتركها تنفذ كل ماتريده تمامًا بدون توجيه مني، بمعنى اني كنت اضعها في الفكرة واتركها تعيش الحالة، وهي بالفعل كانت مشغولة جدًا حتى اخر لحظة، وتركت لي الموضوع تمامًا، لدرجة أنها شاهدت حوالي 4 فيديوهات فقط، والباقي شاهدته مثل المشاهدين، ولكنها كانت على دراية كاملة بطبيعة العمل.

واستكمل: انغام ممثلة شاطرة جدًا، وهي شخصية تحب ان تختلي بنفسها حتى تبدع، عاشت تفاصيل كل أغنية بطريقة رائعة، وهذا واضح في أغنية "نزوة" بالتحديد، وتوجد لقطات تظهر فيها عيناها مليئة بالدموع، مما جعلني أنهي التصوير بسبب أنها انهارت بالفعل، وأكتفيت بما صورته، ولكنني أحببت إظهار هذه المشاهد.

أما عن اغنية حبايبنا والتي لمست مشاعر الجمهور قال: عندما سمعت الاغنية لاول مرة، تخيلتها تمامًا بهذا الشكل، وتحدثت مع انغام حول الفكرة التي اتصورها وهي أن يضم الفيديو أحبابها بالفعل وجمهورها، وهي تفاجأت بالفكرة وشجعتني جدًا، خصوصًا ان الاغنية تتحدث عن الحب المطلق، وهي التي طلبت مني وضع صورة "غنوة"، وعمها "عماد عبد الحليم"، و"ابناءها" وتعد هذه الاغنية من اقرب الاغنيات لقلبي.

وفي النهاية أعرب المخرج "عادل جمال" عن سعادته قائلًا: استمتعت جدًا بالعمل في "حالة خاصة جدًا"، فهو عمل قوي ورائع في كل تفاصيله.