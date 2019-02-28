بالفيديو.. شارموفرز تطرح كليب أحدث أغانيها "زامبا"

طرحت شارموفرز باند أحداث كليبات أغانيها بعنوان "زامبا"، و ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات أحمد بهاء، و ألحان محمد

العرقان، كما يشاركهم في الغناء النجم ساري هاني.

يذكر أن شارموفرز باند تستعد للاحتفال بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، يوم الجمعة الموافق

8 مارس من الشهر المقبل، و ذلك عبر حفل جماهيرى كبير على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، و من المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الخامسة مساء بسعر تذكرة 150 جنيها.