شاهد..الأغنية الدعائية لفيلم بورصة مصر بطولة علاء مرسي وحسن حسني

طرحت شركة Dfilm للإنتاج والتوزيع المنتجة لفيلم "قهوة بورصة مصر"، والذي يقوم ببطولته الفنان علاء مرسي، الأغنية الدعائية للفيلم عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب؛ تمهيدًا لعرضه بدور العرض في بداية شهر مارس المقبل.

الأغنية تحمل عنوان "على البورصة" قام بغنائها علاء فيفتي، ويظهر في الأغنية النجم المصري العالمي محمد صلاح المحترف فى نادي

"بورصة مصر" تأليف غادة حنفي وعلاء مرسى، إخراج أحمد نور، وبطولة حسن حسني، لطفي لبيب، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، نجوى فؤاد، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعة.

ويشهد الفيلم مشاركة الفنان محمد سندي كأصغر ستاند أب كوميديان سعودي يشارك في عمل مصري. الأغنية النجم المصري العالمي محمد صلاح المحترف فى نادي ليفربول خلال مشاركته في أحد المباريات الدولية مع المنتخب المصري وفرحة جمهور القهوة عقب إحرازه هدف فوز لصالح المنتخب كونه "فخر العرب"."بورصة مصر" تأليف غادة حنفي وعلاء مرسى، إخراج أحمد نور، وبطولة حسن حسني، لطفي لبيب، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، نجوى فؤاد، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعة.ويشهد الفيلم مشاركة الفنان محمد سندي كأصغر ستاند أب كوميديان سعودي يشارك في عمل مصري.

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