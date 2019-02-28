محمد منير يخصص نسبة من أرباح حفلته لصالح بنوك الدم ومستشفى الحروق

بعد سلسلة الأحداث التي شهدتها البلد منذ صباح يوم الأربعاء، قررت أن أقيم حفلي بموعده وسيتم تخصيص نسبة من أرباح الحفل لصالح مستشفي أهل مصر للحروق، مؤسسة أهل مصر، وبنوك الدم لدعم أهالينا من المصابين جراء الأحداث العنيفة التي حدثت، فصوتي هو سلاحي الوحيد في مواجهة التحديات التي تواجه بلدنا، لمواصلة خدمة المجتمع، فلابد علينا جميعًا مواجهة الأمر والتكاتف لإيجاد حلول ليكون لنا دور في تخطي هذه الأحداث" كان هذا ما قاله الكينج

محمد منير بعدما قرر إقامة حفلته بفاميلي بارك بالقاهرة الجديدة في موعدها غدًا الجمعة الموافق الأول من مارس.



الحفل يقام تحت عنوان "وحشتنا يامنير" حيث أنه بمثابة عودة الكينج للحفلات بعد غياب مايقرب من عام ونصف، حيث تم عمل التجهيزات للحفل علي مدار أكثر من خمسة أيام متتالية علي قدم وساق دون توقف، تحضيرًا لهذا اللقاء الذي ينتظره جمهوره بعد

غياب طويل استمر منذ مارس الماضي عندما أحيا منير حفله الأخيرة علي ساحة معبد الكرنك في حفل ختام احتفالية الأقصر عاصمة الثقافة العربية، حيث سيقدم لجمهوره خلال هذا الحفل العديد من المفاجآت.وأكد القائمين علي الحفل أنه سيتم إجراء عدد من التعديلات علي برنامج الحفل كما طلب الكينج ليكون حفلًا مختلفًا، وسيكون الحفل أيضًا بمثابة مفاجأة للجمهور، إلي جانب أن منير كان قد أصدر مؤخرًا، أحدث أغنياته بعنوان "أبعد عنيك عني"، والتي تعد خامس أغنيات ألبومه الجديد، حيث سبق وطرح من الألبوم 4 أغنيات هي، "روح، أهل أول، لو باقي في عمري، طاق طاقية".