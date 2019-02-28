بالصور: كيندال جينر من دون ملابس داخلية خلال حفل جوائز الأوسكار.. إطلالة مثيرة بتوقيع لبناني!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 فبراير 2019 07:07 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تتبع شقيقات كارداشيان-جينر طريق الإثارة والجرأة لتسليط الأضواء عليهن، فلم تبقِ عارضة الأزياء الأمريكية “كيندال جينر” أي مجال للخيال بإطلالتها الفاضحة التي اختارتها لحضور حفل “فانتي فير” الذي أعقب حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019.

خطفت عارضة الأزياء العالمية ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر الانظار بإطلالتها خلال حفل جوائز الأوسكار في هوليوود.

وحضرت النجمة الأميركية على السجادة الحمراء بفستان من توقيع المصمّم اللبناني العالمي رامي القاضي فإستقطبت أنظار الحضور وعدسات الكاميرا. إذ إرتدت فستاناً كشف عن ساقيها وأظهر قوامها المثير.

وقد أثارت إطلالة جينر الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي لظهورها من دون ملابس داخلية، فما رأيكم بإطلالتها؟

توجَّهت “كيندال جينر” إلى حفل “فانتي فير” برفقة والدها المتحوِّل الجنسي “كاتلين جينر” وصديقته، وارتدت فستانًا أسود مكشوفًا من توقيع مصمم الأزياء اللبناني “رامي قاضي” ضمن مجموعته لربيع 2019، صمّم من قماش مخمل لوريكس وزُيِّنَ بالخرز والبلورات، وفقاً لحساب المصمم عبر موقع “إنستغرام”.

وجاء الجزء العلوي من الفستان بفتحة صدر طويلة، بينما تنورته بدت أشبه ما يكون بقطعتي قماش تدلتا من الوراء والأمام لتغطية منطقتها الحساسّة، في حين برزت عظام حوضها وساقاها الطويلتان.

وأكملت “كيندال”، البالغة من العمر 23 عامًا، إطلالتها بتسريحة شعر جانبية أنيقة، واعتمدت درجات النود لإبراز ملامح وجهها.

ولم تكن عارضة الأزياء الوحيدة ممن صدمت الحضور بإطلالتها، فقد سبقتها شقيقتها “كيم كارداشيان” بتلك الخطوة خلال تواجدها في المسابقة السنوية الأشهر في عالم الموضة والجمال بهوليوود Hollywood Beauty Awards في دورتها الخامسة.

فقد تجرَّأت نجمة تلفزيون الواقع على ارتداء فستان أسود فاضح من توقيع المصمم الفرنسي العالمي “تيري موغلر” يعود لعام 1998، حيث جاء تصميمه على شكل ربطات مخملية التفت حول صدرها وخصرها، إلّا أنها كشفت الكثير ولم تستر سوى القليل من مفاتنها.

بينما جاء الجزء السفلي من الفستان بنوع قماش مختلف التصق بجسدها مُبرزًا منحنياته بطريقة مثالية، وما زاده إثارة الفتحة الجانبية التي وصلت الفخذ.