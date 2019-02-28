كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اللقطة الأولى من مسلسل "فلانتينو" للزعيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان الشاب محمد كيلاني، الصورة الأولى من كواليس مسلسل الزعيم عادل إمام، الجديد والذي يحمل اسم "فلانتينو"، ومن المقرر طرحه في رمضان المقبل.

ويشارك في العمل كلٍ من الفنان عادل إمام، والفنانة دلال عبدالعزيز، ومحمد كيلاني، وطارق الإبياري، وعدد كبير من النجوم الشابة، والمخرج رامي إمام.

يذكر أن الفنان محمد كيلاني،يشارك في مسلسل "كارمن"، مع المؤلف سامح مجدى والمخرج حسين شوكت، من نوعية الدراما الممتدة لـ60 حلقة، يدور حول صراع رومانسى متناغم ومشوق وفى إطار اجتماعى، تتصدر بطولته الفنانة ريهام حجاج، بعدما حققت نجاحا كبيرا مؤخرًا خلال مشاركتها فى عدد من الأعمال السينمائية والدرامية.