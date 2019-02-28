كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاكيت ثاني مرة.. نورهان أمام هاني سلامة ورؤوف عبدالعزيز في "قمر هادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت الفنانة نورهان، إلي أسرة مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإشراف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقي، ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠١٩.

وبدأت نورهان في تصوير أولى مشاهدها بالمسلسل في فيلا بالطريق الصحراوي في حضور معظم أبطال العمل.

ومن جانبها أعربت الفنانة نورهان عن سعادتها لمشاركتها في بطولة مسلسل "قمر هادي" خاصة أنه يجمعها للتعاون للمرة الثانية مع النجم هاني سلامة بعد مسلسل "نصيبي وقسمتك" وكذلك المخرج رؤوف عبد العزيز بعد مسلسل "ألف ليلة وليلة"الذي كان أولى تجاربه الإخراجية في مجال الدراما التليفزيونية.

وأكدت أنه فور تعاونها مع رؤوف أول مرة تيقنت بأنه سيكون له أسلوب مختلف وبصمة مميزة في عالم الدراما والإخراج، موضحة أنه على مدار التجارب الدرامية التي قدمها خلال السنوات الماضية أثبت نفسه كمخرج متمكن من أدواته بشكل رائع ولديه موهبة فن توجيه الممثل بشكل سليم واكتشاف مناطق تمثيله جديدة في الفنان وتقديمه للجمهور بشكل مختلف.

وتابعت:" هذا إلي جانب أن المسلسل مكتوب بحرفية شديدة وسيناريو رائع ومشوق قادر على جذب المشاهدين من الوهلة الأولى لمتابعته وجعله في حالة من الترقب والشغف لمعرفة تفاصيل الأحداث على مدار حلقات المسلسل".

وأشارت نورهان أن المسلسل يقدمها في شخصية جديدة مختلفة تماما بالنسبة لها وسيكون بمثابة مفاجأة للمتفرج خاصة أنها شخصية مليئة بالتفاصيل والأحداث المشوقة وستجعل الجمهور في حيرة من أمرة ما بين التعاطف معها أو كرهها وذلك في إطار درامي تشوقي مثيرة للغاية.

ويعد "قمر هادي "ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية في كل من بمسلسل "فوق السحاب"، و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفي ,و يسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين , وهادي الجيار ,وأشرف زكي , وحمزة العيلى،ومؤمن نور، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.