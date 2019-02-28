والد المغنية بيبي ريكسا يتبرأ منها بسبب ملابسها ويرسل إليها هذه الرسالة

كشفت المغنية الأمريكية بيبي ريكسا، أن والدها قاطعها بسبب طريقة لباسها مؤخرًا.

وقالت إنّه أرسل إليها الرسالة التالية:

"من الأفضل أن تتوقفي عن نشر الصور والمقاطع الاباحية، أنت تثيرين اشتمئزازي، لا أستطيع تحمّل هذا بعد الآن، أصبحت أشعر بالخجل من الخروج لأماكن عامة، أنا مستاء جدًا منك".

وكانت بيبي قد ظهرت أخيراً بملابس شبه عارية، كما أنها قامت بتبادل قبلة حميمة مع زميلتها ريتا أورا في مكان عام مؤخراً، ما أثار حولها الكثير من علامات الاستفهام.

وتعود جذور عائلة المغنية إلى ألبانيا، إلا أنها ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية، واحترفت الفن بتشجيع من والدها، الذي أعلن مؤخراً تبرّءه منها، بعد سلسلة فضائح طالتها.