تايلور سويفت بأجمل إطلالاتها ومصيرها معلّق بيد الأطفال

احتلت مغنية البوب العالمية تايلور سويفت غلاف مجلة ELLE حيث بدت متألقة بأكثر من صورة عكست ذوقها الرفيع في اختيار ملابسها.

ونشرت تايلور صوراً لإطلالاتها الأربعة التي أثارت ردود فعل إيجابية، من قبل متابعيها، الذين أثنوا على حسن اختيارها لإطلالاتها.

من جهة ثانية، وحظيت تايلور بثلاثة ترشيحات عن فئة أفضل نجم عالمي، وأفضل أغنية مُفضَّلة، والفنانة المُفضَّلة ضمن جائزة اختيار أطفال نكلوديون التي ستقام في الـ23 من شهر مارس، والتي يختار فيها الأطفال الشخصيات المُفضلة لهم في مجال الأفلام والتلفزيون والموسيقى ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتواجه "تايلور سويفت"، البالغة من العمر 29 عامًا، منافسة كبيرة في فئة الفنانة المفضلة، حيث أن المرشحات نجمات عالميات من بينهن "بيونسيه"، و"أريانا غراندي"، و"كاردي بي"، و"سيلينا غوميز"، و"كاميلا كابيلو".

وعن فئة الأغنية المفضلة ، تتنافس "تايلور" بأغنيتها Delicateضد أغنية "آريانا غراندي"، Thank You, Next، وأغنية نجم الراب "دريك" الشهيرة، In My Feelings، وأغنية "شون منديس"، In My Blood، وأغنية فرقة 5 Seconds of Summer، Youngblood.