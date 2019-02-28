ماغي بو غصن تدافع عن الصحافة الفنية وهذا ما قالته

مع احتدام النقاش حول أهمية الصحافة الفنية في عصر السوشال ميديا، أكّدت الممثلة ماغي بو غصن، أنّ الفنان لا يمكنه أن يتخلى عن الصحافة، حتى لو كان لديه ملايين المتابعين على السوشال ميديا.

وكتبت "سيبقى للصحافة مكانة كبيرة على الساحة الفنية بالرغم من وجود ملايين المتابعين للفنان عبر صفحاته. لطالما كانت الصحافة الداعم الأول لنا والعين الناقدة البناءة.عكس ذلك سيقع الفنان بروتين تصنيف نفسه بالمبدع على الدوام. العين الثالثة ضرورة ملحة للتقدم. كل الاحترام لصحافتنا الكريمة".

وقد أثارت ماغي بتعليقها الجدل، بين من رأى أن الصحافة فقدت مصداقيتها بسبب سياسة المحسوبيات والمصالح الشخصية التي يعتمدها معظم الصحافيين، بينما أكد البعض على تغريدة ماغي واعتبر أنّ الفنان مهما علا شأنه لا يمكنه أن يقيّم نفسه، وأنه بحاجة دائمة إلى صحافة متخصصة وموضوعية ونقد بناء.

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