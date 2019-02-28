ممثلة تركيّة تنتقد مسلسلات بلادها بقسوة: أصبحت كلعبة قمار

انتقدت الممثلة التركية أمل تشولغشان بشدّة، الطريقة التي يتمّ العمل بها في الدراما التركيّة، التي شبّهتها بالقمار، وقالت إنّ ارتباط الأعمال الفنية بالرايتينغ يؤثر على مستواها الفني، ويدفع بصنّاعها إلى تقديم التنازلات.

وقالت في تصريح لها "المسلسلات الآن أصبحت كالقمار، هل سيستمر المسلسل أم لا؟ ستنتهي قصّته أم سيتوقف؟ وعند انخفاض نسب المشاهدة فوراً يغيرون في السيناريو".

وتابعت "في الماضي عندما قدّمنا مسلسل عليا، الوضع لم يكن هكذا".

وختمت أمل تشولغشان قائلة "يجب أن يتم تقصير مدّة حلقات المسلسلات، أعتقد حينها أنه من الممكن انتاج أشياء سيعجب بها المتابعون أكثر".

يذكر أن المسلسلات التركية لا تزال تعتمد أسلوب الرايتنغ، بحيث يعمد صنّاع المسلسلات إلى الكتابة والتصوير في وقت متزامن، ليتمكّنوا من إجراء تعديلات تسمح بزيادة الرايتنغ، وفي حال لم ترتفع نسب المشاهد، يتم إنهاء المسلسل سريعاً، ما يضع الممثلون أمام ضغط كبير.