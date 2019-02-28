النجم محمد حماقي يخضع لجراحة عاجلة في قدمه اليُسرى

وضعت الصفحة الرسمية للمطرب المصري محمد حماقي، صورة له قبل خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القدم اليسرى وكتب المسؤول الإعلامي عن إدارة الصفحة :" دعواتكم بالشفاء للفنان محمد حماقي، وإنه يقوم من العملية بالسلامة ".

وأصيب محمد حماقي بإصابة بالغة في قدمه اليُسرى خلال مشاركته في مباراة لكرة قدم مع أصدقائه في يوم الاثنين الماضي.

ونُقل حماقي إثر إصابته إلى المستشفى لعمل إسعافات سريعة وأشعة، واتضح من الإصابة وجود كسر مضاعف في القدم اليسرى يتطلب تدخلاً جراحياً وتم عمل جبيرة مؤقتة حتى لا تتفاقم الإصابة.

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