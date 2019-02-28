صورة لمحمد صلاح تثير غضب المصريين بعد حادث المحطة

متابعة بتجـــــــــــــرد: أثار اللاعب المصري العالمي محمد صلاح سخط بعض المصريين، بسبب نشره صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بعد يوم واحد من حادث المحطة المأساوي في مصر.

فقد ظهر لاعب ليفربول الإنكليزي مبتسماً في الصورة الأمر الذي أثار موجة تعليقات وانتقادات له، إذ اتُهم بأنّه “غير آبه” للضحايا، خصوصاً أن مصر تعيش فترة من الحداد.

من جهة أخرى كان محمد صلاح قد غرّد مساء أمس ناعياً ضحايا الحادث ومتمنياً الشفاء للمصابين.

يذكر أن حادث محطة القطار الذي وقع نهار الأربعاء في مصر ذهب ضحيته ما يقارب 20 شخصاً.