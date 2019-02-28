ليدي غاغا تكشف حقيقة علاقتها ببرادلي كوبر – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد انتشار أخبار وتقارير عدّة بشأن ارتباط ليدي غاغا، كشفت الفنانة للمرة الأولى حقيقة الشائعات التي طالتها حول علاقة رومانسية مع زميلها برادلي كوبر الذي شاركها بطولة فيلم A Star is Born.
وسخرت النجمة البالغة من العمر 32 عاماً من الشائعات خلال ظهورها ضمن برنامج جيمي كيميل، وقالت: “كان هناك من انسجام مع برادلي على الفور وأظن أن هذه مجاملة حين بدأ الناس بالقول إنه يجب أن نكون على علاقة حب”.
وأصرّت لايدي غاغا على القول إنّ كل هذا الإنسجام الذي فهمه الجمهور بطريقة خاطئة، هو بكل بساطة من متطلبات الفيلم ودورهما التمثيلي. وأضافت أن “هذه أغنية حب والفيلم هو قصة حب … هذا ما أردنا أن يراه الناس”.
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