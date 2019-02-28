إد شيرين يتزوج صديقة الطفولة في مراسم خاصة

تزوّج مغني البوب البريطاني إد شيرين صديقة الطفولة تشيري سيبورن في مراسم خاصة أُقيمت في سافوك غرب إنجلترا قبيل الميلاد.

ونقلت صحيفة "ذي صن" عن مصدر مقرّب منه قوله: إن "إد" تزوّج قبل أيام من عيد الميلاد في إطار مراسم بسيطة حضرها بعض أصدقاء الطفولة وأفراد من عائلته وكاهن.

وأضاف: "اقتصر الحضور على نحو 40 شخصاً في غياب فنانين وشخصيات نافذة من أوساط الموسيقى والعائلة الملكية، وجلّ ما أراده كان مراسم حميمية بلا هرج ومرج لزفاف صغير في الشتاء".

وكشف المصدر عن أن الزوجين ينويان إقامة حفلة كبيرة بحلول الصيف للاحتفاء بهذا الحدث السعيد مع عدد أكبر من الأشخاص.

وكان إد شيرين قد أعلن عن نيته الزواج بحبيبته تشيري سيبورن التي يعرفها منذ الـ11 من العمر، في ديسمبر/كانون الثاني 2018. وتربطهما علاقة حبّ منذ عام 2015.

وقال المغني وقتها لمتابعيه على "أنستقرام" البالغ عددهم 18 مليوناً: "عقدنا خطوبتنا قبيل السنة الجديدة.. ونحن سعيدان جداً ومتيمان"، مع نشر صورة يقبّل فيها حبيبته.

وكان إد شيرين قد صرح قبل أشهر من ذلك لصحيفة "ذي صنداي تايمز" بأنه "لأمر رائع أن تلتقي بمشاهير.. لكن الحياة ليست كذلك، وهذا ليس واقع الحال والشهرة ستزول يوما ما.. وأنا أعلم أن تشيري هي الشخص الوحيد الذي سيبقى إلى جانبي دوماً".

وقد نال المغني والمؤلف الموسيقي والملحن البالغ من العمر 28 عاماً عدة جوائز موسيقية أمريكية وبريطانية، وتعد ألبوماته من الأكثر مبيعاً.

وبعد عدة سنوات كان خلالها يعزف الموسيقى في الشارع، سطع نجمه عام 2014 مع أغنية "ثينكينج آوت لاود"، وقد حطم ألبومه "ديفايد" أرقاماً قياسية على "سبوتيفاي".