مجموعة أزياء توفيق حطب من الأزهار والبراعم

Feb 28, 2019
وسط أجواء ربيعية بإمتياز، طرح مصمم الازياء توفيق حطب مجموعته الجديدة لفساتين الزفاف والسهرة.
تألفت المجموعة من 35 فستاناً، مع فستان زفاف من اللون الابيض من الدانتيل.
إستوحى المصمم اللبناني مجموعته من الربيع والازهار والبراعم بكل ألوانها. أما الاقمشة فقد كانت من الدانتيل والبروكار والاورغنزا والتفتا. أما الالوان فقد كانت تنوّعت بين الاسود والابيض والاخضر والأحمر والنيلي والباج.
اللافت أن المجموعة تتلاءم مع جميع المناسبات منها للقصير والطويل والمناسبات الكبيرة.
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