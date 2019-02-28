شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى الربع قرن فن.. محمد هنيدى من سيدة الشاشة إلى سيدة المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما بحثنا فى تاريخ هنيدى الفنى لإعداد تحدى ربع قرن فن وجدنا الصدفة تلعب دورها وتضعه فى بداية مشوار "الربع قرن فن" مع سيدة الشاشة فاتن حمامة ويختتمه مع سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، تلك الصدفة التى قلما تتكرر مع فنان آخر. فيلم "يوم مر ويوم حلو"

هنيدي مع سيدة الشاشة فاتن حمامة يوم مر ويوم حلو التيتر فيلم تيتة رهيبة كان من المقرر البدء فى تصوير فيلم تيتة رهيبة يوم 29 يناير لكن نظرا لقيام ثورة 25 يناير تأجل التصوير ليعرض الفيلم فى أغسطس 2012 وقد كانت رغبة هنيدى أن يطعم الفليم بممثلين ذوى خبرات ولهم تاريخهم الفنى، حيث إنه يؤمن بتواصل الأجيال والاستفادة من خبراتهم، وعندما عرض السيناريو على سيدة المسرح ووافقت على أن تقوم بالدور كان هنيدى أكثر الناس سعادة بمشاركتها له، يذكر أن فيلم تيتة رهيبة من إخراج سامح عبد العزيز وشارك هنيدى البطولة سميحة أيوب؟ عبد الرحمن أبو زهرة، إيمى سمير غانم، باسم سمرة، محمد فراج.





فيلم تيتة رهيبة

تيتة رهيبة

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