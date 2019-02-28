شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ياسر جلال يلعب مباراة مصارعة فى الإعلان الأول لـ"لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى الإعلان الرسمى الأول لمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وظهر ياسر فى مشاهد البرومو بشخصية مصارع يدعى أدهم ويلعب مباراة مهمة أمام منافس آخر.

يجسد ياسر جلال دور مصارع يدعى أدهم تورط في أعمال إجرامية، ويقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة ، إلا أنه يُطارد من عصابات ورجال المافيا، واستطاع ياسر الوصول الى جسم رياضى مميز من أجل الدور بعد التدريبات الرياضية التى قام بها على مدار الأشهر الماضية.

مسلسل "لمس أكتاف" يشارك فى بطولته الى جانب ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، أحمد كشك، وتأليف هانى سرحان، إخراج حسين النباوى ، إنتاج سينرجى، ويعد العمل البطولة المطلقة الثالثة لياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسلسى "ظل الرئيس" و"رحيم"