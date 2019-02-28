أروى جودة طبيبة نفسية شريرة في «صانع الأحلام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية أروى جودة تصوير أول مشاهدها برفقة الفنان السوري مكسيم خليل في مسلسل “صانع الأحلام” المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2019.

ومن المقرر أن تجسِّد أروى دور طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع عدد من أبطال المسلسل، وتستخدم مهنتها في الشر وذلك في إطار تشويقى.

وكانت أسرة العمل قد بدأت تصوير أول مشاهد العمل بأحد فنادق أبو ظبي في الإمارات، وذلك لعرض المسلسل في سباق دراما رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة العمل مكسيم خليل، أروى جودة، جيسى عبده، طونى عيسى، أحمد جلال عبد القوى، ومن تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبد العزيز.