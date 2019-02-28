- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بدأت الفنانة المصرية أروى جودة تصوير أول مشاهدها برفقة الفنان السوري مكسيم خليل في مسلسل “صانع الأحلام” المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2019.
ومن المقرر أن تجسِّد أروى دور طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع عدد من أبطال المسلسل، وتستخدم مهنتها في الشر وذلك في إطار تشويقى.
وكانت أسرة العمل قد بدأت تصوير أول مشاهد العمل بأحد فنادق أبو ظبي في الإمارات، وذلك لعرض المسلسل في سباق دراما رمضان المقبل.
ويشارك في بطولة العمل مكسيم خليل، أروى جودة، جيسى عبده، طونى عيسى، أحمد جلال عبد القوى، ومن تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر أروى جودة طبيبة نفسية شريرة في «صانع الأحلام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.