تهنئة تثير الجدل من حسام حبيب لأنغام بزواجها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري حسام حبيب، حالة جدل بتهنئته مؤخرًا للفنانة المصرية أنغام، على زواجها من الموزع الموسيقي احمد إبراهيم.

حسام حبيب، نشر اول صورة لأنغام برفقة زوجها داخل الاستوديو بعد زواجهما، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «ألف مبروك يا حبايب قلبي، ربنا يباركلكم ويوفقكم ويجعلكم سند لبعض ويبعد عنكم الحاقدين وولاد الحرام».

وأضاف: «مبروك على الألبوم الرائع وخصوصاً أغنية “يا ريتك فاهمني”»، واثار تعليقه العددي من التساؤلات حول قوله الحاقدين وولاد الحرام، الأمر الذي دفعه لحذف التعليق.

وكانت انغام، قد أعلنت مؤخرصا زواجها من أحمد إبراهيم سواء كان ذلك عن تصريحها في كواليس مهرجان “هلا فبراير”، أو من خلال صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وتلقت عدد من تهاني البعض ومنهم الموزع الموسيقي أمير محروس.

قصة زواج أنغام، وأحمد إبراهيم، حدثت فيها بعض التطورات بعد قيام الأخير بتقديم بلاغ ضد زوجته الأولى اتهمها فيها بتخريب الأستوديو الذي يمتلكانه معاً ومنزل الزوجية الخاص به، إلا أن محامية عيسى وشقيقها نفيا ذلك بشكل قاطع.

أحمد إبراهيم، متزوج من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، ولديه منها طفلان.