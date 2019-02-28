الفنان السعودي فايز المالكي متهم بتمويل الإرهاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استدعت السلطات الأمنية السعودية الفنان السعودي فايز المالكي للتحقيق معه، وذلك للاشتباه بتقديمه أموالاً لجهات تدعم الإرهاب.

وبعد انتهاء التحقيق معه، نشر الفنان السعودي مقطع فيديو على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أوضح خلاله تفاصيل ما حدث.

المالكي قال إنه أراد فعل الخير، فأعاد نشر تغريدة شخص طلب مساعدة مالية، إلا أنه تبين لاحقاً أن هذا الشخص يتصل بجهات إرهابية.

الفنان السعودي حذر جمهوره من التعاطف مع هذه التغريدات وإعادة نشرها، بقوله: ” للي أحب أقوله لكم، اللي عنده حسابات كثيرة لا تنشرون فيديو، لا تنشرون حسابات، لا تحطوا حسابات بنكية مهما كانت الحالة، لا تتعاطفون مع حد أبداً، نصيحة محب لكم”.

وأضاف: ” تأخذنا العاطفة والحماس، لكن ما حد ينفعك، فلو طلبوك المباحث ولا الشرطة وقالوا تعال تحقيق وقالوا فيه إرهاب والشغلات هذي، ساعتها تعرف إن الله حق”.

واختتم الفنان السعودي كلامه قائلا: “نصيحة لا تتعاطفوا مع حد ولا تنشروا حسابات حد، ومهما كانت حالة الواحد، توبة، توبة، توبة السلام عليكم”.