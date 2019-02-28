احذر قبل التعليق.. هنا شيحة تهدد أصحاب التعليقات التي لا تعجبها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية هنا شيحة، عن غضبها الشديد من التعليقات الخارجة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، وهددت باتباع عدة أساليب لحماية نفسها من مثل هذه التعليقات.

هنا شيحة، قالت في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «التعليقات الخارجة = بلوك.. لو مش عاجبك أعمل عدم متابعة، حقك عادى جداً».

وأضفت: «لو مش عاجبني تعليقك حعمل بلوك وحمسح التعليق وحعمل ريبورت الأكونت.. حقي بردو.. شكراً لمراعاة الذوق والاحترام في التعليق».

وحصدت تدوينتها العديد من تعليقات متابعيها الذين أكدوا أن من حقها أن تحظر أي شخص يستخدم تعليقات خارجة لان كونها فنانة لا يعطي الحق لأحد في التطاول عليها.

يذكر أن هنا شيحة، و أحمد فلوكس، كان قد عقد قرانهما في أكتوبر الماضي، في جو عائلي، وقضى الثنائي شهر العسل في دبي، وجاء الزواج بعد قصة حب بينهما بدأت عند عملهما معا في الجزء الثاني مسلسل «نصيبي وقسمتك».

وكانت قد كشفت أن قصة حبهما بدات خلال تصويرهما المسلسل، والتي كللت بالزواج.