بعد إصابته وخضوعه لجراحة.. ماذا طلب محمد حماقي قبل دخوله غرفة العمليات؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد حماقي لإصابة شديدة أثناء لعبة مباراة كرة قدم مع عدد من الأصدقاء، وتم نقله إلى المستشفى وتبين إصابته بكسر في قدمه اليسرى.

الفنان المصري أجرى جراحة في قدمه يوم الأربعاء 27 فبراير، حيث قام بتركيب شريحة ومسامير في قدمه لاستكمال العلاج.

ورافق حماقي في المستشفى عدد كبير من الأقارب والأصدقاء المقربين، وقد طلب منهم الفنان عدم ذكر اسم المستشفى المتواجد بها، حتى لا يتسبب تدفق المعجبين عليه إزعاجاً للمرضى الآخرين.

مصدر مقرب من الفنان المصري كشف أنه سيضطر إلى إيقاف نشاطه الفني لفترة لا تقل عن شهرين، وذلك بحسب أوامر الطبيب المعالج.

وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى تأجيل كل ارتباطات حماقي الفنية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك التحضيرات الخاصة بالفيلم الذي كان ييخوض به البطولة السينمائية الأولى له.

وكان الفنان المصري محمد حماقي قد تعرض لإصابة في قدمه أثناء إحدى مباريات كرة القدم مع عدد من الأصدقاء بمصر الجديدة.

ونقل حماقي على الفور إلى أحد المستشفيات، وبعد عمل الفحوصات تبين أنه مصاب بكسر في قدمه اليسري وتم عمل جبيرة للفنان والتقطت له صور على كرسي متحرك.