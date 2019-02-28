متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قد يبدو العمل على الشاشة الكبيرة بمثابة نزهة في الحديقة، أنت تحصل على رواتب جيدة ومشهور، وتستمتع بجميع إمتيازات أن تكون نجم من نجوم هوليوود، ومع ذلك من السهل أن تنسى مدى التأثير المجهد على النفس الذي يستمر لشهور، بل وأحيانا لسنوات.
ويمكن أن يصبح الضرر أكبر إذا كان الفيلم أو الشخصية التي يصورونها مظلمة أو ملتوية أو عالية العاطفة بشكل خاص.
ولا ينفصل الممثلون عادة مجرد الإبتعاد عن تقمص الشخصية، وفيما يلي سنعرض لكم بعض الممثلين الذين تأثروا بشدة بعد أداء دور معين:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. ممثلون لم يعودوا إطلاقا إلى حياتهم الطبيعية بعد أدائهم هذه الأدوار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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