منى المنصوري تتألق في قائمة أبرز النساء الإماراتيات وتعد بالمزيد

حصدت مصممة الأزياء منى المنصوري أربعة ألقاب، ضمن الحفل السنوي لمجلة “استثمارات” عن قائمة أكثر النساء إسهاما في الارتقاء بمكانة الإمارات عالميا للعام 2018.

ونالت “المنصوري” لقب سفيرة الإمارات في صناعة الموضة العالمية للعام 2018، وجائزة مجلة استثمارات لأفضل مبادرات مهنية للمرأة، وجائزة أفضل مبادرات الارتقاء بالمكانة الاستثمارية لدولة الإمارات عالميا للعام 2018، وجائزة أفضل المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وجاء حفل التكريم تحت رعاية وزيرة الدولة للتسامح، الشيخة “لبنى بنت خالد القاسمي”، الحاصلة في الحفل على وسام فارسة الريادة في مسيرة عطاء المرأة لدولة الإمارات.

وعبرت المصممة العالمية منى المنصوري، في تصريحات خاصة، عن سعادتها بهذا التكريم، الذي اختيرت من خلاله ضمن قائمة أبرز النساء في دولة الإمارات، وأكثرهم تأثيرا.

وقالت إنها فخورة لكونها تساهم بشكل أو بآخر في رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عاليا، واعدة ببذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل على دعم المجتمع الإماراتي بالمبادرات والفعاليات.

ووجهت “المنصوري”، على هامش عرض أزياء عالمي لها، يعد الأول من نوعه في الإمارات، أقيم خلال حفل توزيع الجوائز، الشكر للقائمين على الاحتفالية، ولقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهتها، أشادت “القاسمي” بدور القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في صيانة حقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها، عبر دستورها الذي شكل محفزا بأن تكون مثلها مثل الرجل شريكا في مسيرة البناء.

وشددت على الدور الهام الذي تقوم به الشيخة “فاطمة بنت مبارك” رئيسة الاتحاد النسائي العام، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة والاهتمام بها.

وكانت الشيخة “لبنى القاسمي” كرمت الشخصيات النسائية الفائزة، ومنحت الشيخة “موزة بنت مبارك آل نهيان”، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، وسام الريادة لأفضل المبادرات الإنسانية والمجتمعية في دولة الإمارات للعام 2018، والشيخة “شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان” وسام مجلة استثمارات، والشيخة “هند بنت محمد”، حرم الشيخ “سعيد بن طحنون أل نهيان”، جائزة أفضل المبادرات المهنية للمرأة في دولة الإمارات.

كما منحت الدكتورة “أمل القبيسي”، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جائزة مجلة استثمارات الشخصية النسائية الأكثر إنجازا في تاريخ البرلمانات العربية، و”شما المزروعي”، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسام مجلة استثمارات في الريادة والتميز لنساء دولة الامارات، و”مريم محمد الرميثي”، مدير عام مؤسسة التنمية الاسرية جائزة أفضل انجازات للمرأة في تعزيز سمعة الإمارات عالميا، وجائزة أفضل الإنجازات المهنية في دولة الإمارات للعام، وجائزة أفضل شخصية إماراتية في إدارة مؤسسات الأسرة في دولة الإمارات للعام 2018.

ومنحت “رزان خليفة المبارك” العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي جائزة مجلة استثمارات لأفضل شخصية نسائية في صيانة البيئة في دولة الإمارات، و”مريم عيد المهيري”، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية ومدير المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، جائزة أفضل شخصية في قطاع الإعلام الحكومي في دولة الإمارات.