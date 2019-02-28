يوسف تشيم يتجاوز انفصاله ويعيش قصة حب جديدة مع هذه النجمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التقطت عدسات المصورين في تركيا النجم الشاب يوسف تشيم بطل المسلسل الشهير "حرب الفراولة" او "صدفة"، برفقة الفنانة الشابة اوزغي اوزكابلا، التي شاركت بدور ايبيري في مسلسل "سلطان قلبي" في أحد المراكز التجارية.

ونشر أحد المواقع المعنية بأخبار المشاهير في تركيا عبر إنستغرام فيديو يُظهر الثنائي خلال قضائهما بعض الوقت سويًا، وفي الوقت الذي بدأ فيه تشيم مُرتاحًا ويحاول الإجابة عن استفسارات الصحافيين، ظهرت اوزكابلا وهي تبتعد وقد بدا عليها الخجل قليلًا، وأشار أحد الصحافيين لوجود علاقة حب بينهما؛ وهو الأمر الذي لم ينفياه واكتفيا بالابتسام.

يُشار إلى ان الفنان التركي يوسف تشيم كان على علاقة مع النجمة ديميت أوزديمير والتي شاركت معه في بطولة مسلسل صدفة، وانفصلا بعد عامين بسبب الغيرة الشديدة.

وبعد انفصالهما دخلت اوزديمير في علاقة سريعة مع لاعب كرة القدم التركي أوغوزهان أوزيعقوب نجم نادي بشيكتاش التركي لم تدم سوى شهر واحد.

وتعيش اوزديمير حاليًا فترة نجاحات كبيرة بعد تفوق مسلسلها "الطائر المبكر"، الذي يجمعها بالفنان الشاب جان يمان حيث حقق نسبة مشاهدة عالية جدا.