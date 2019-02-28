دلال عبد العزيز تجسد شخصية زوجة عادل أمام في "فلانتينو"

تجسد الفنانة دلال عبد العزيز شخصية زوجة الفنان عادل إمام فى مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل. دلال تقدم شخصيه تدعى "عفاف" وهى زوجة نور عبد المجيد - الزعيم عادل إمام - ولديهما 3 أبناء ويرجع أسماؤهم نسبة إلى علماء كبار وهم "رفاعة" الذى يقدم هذه الشخصية الفنان طارق الأبيارى و"أرشميدس" ويقدم هذه الشخصية الفنان محمد كيلانى و"نبوية" وتقدم هذه الشخصية الفنانة هدى المفتى ، وتعمل دلال عبد العزيز بجانب دورها كزوجة للزعيم عادل إمام مديرة مدارس فلانتينو إنترناشيونال .

شخصية دلال عبد العزيز جادة وصارمة فى اتخاذ القرارات، مما يؤدى إلى زواج "نور عبد المجيد" من فتاة تصغره فى العمر، وتحدث بينهما خلافات فى إطار إجتماعى ولايت كوميدى .

يذكر أن الفنانة "دلال عبد العزيز" تواصل تصوير مشاهدها فى فيلم "أعز الولد " للنجمة ميرفت أمين وشرين وأنعام سالوسة وكوكبة من ضيوف الشرف وفى مقدمتهم منى زكى وعمرو يوسف وكندة علوش ورجاء الجداوى وريهام عبد الغفور وأمينة خليل وأروى جودة وعمرو سلامة، وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شريف نجيب وجورچ عزمى ومن إخراج سارة نوح.

مسلسل "فلانتينو" يضم نخبة من النجوم وهم الفنان عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبيارى، محمد كيلانى، هدى المفتى، سامح حسين، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، بدرية طلبة، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

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