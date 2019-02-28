شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: عن حادث محطة مصر: قلبى موجوع وربنا يصبر أهالى الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نبيلة عبيد لـ الخليج 365 إنها حزينة جدا ومتأثرة نتيجة حادث الأمس، مؤكدة "قلبي موجوع من امبارح" وذلك تعليقا على حادث محطة مصر الذي راح ضحيته 20 مواطنا مصريا.

وأضافت نبيلة عبيد أنها لا تملك سوى أن تدعو لللضحايا بالرحمة وأن يصبر قلوب أهاليهم ، متمنية الشفاء للمصابين داعية الله أن يتم علاجهم على خير وأن يعودوا إلى منازلهم سالمين.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكدت خروج 15 مصابا من مصابى حادث قطار محطة مصر، حتى الآن مشيرة إلى أن عدد المصابين الآن الموجودين بالمستشفيات 26 مصابا يتلقون الرعاية، وحالاتهم ما بين حروق بينهم 3 حالات حرجة على الأقل.