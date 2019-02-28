شكرا لقرائتكم خبر عن لتشويق المتابعين .. 17 بوستر لأبطال Game of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن 17 بوستر لأبطال مسلسلها المنتظر Game Of Thrones، المقرر طرح موسمه الثامن والأخير في 14 أبريل المقبل، وظهر جميع أبطال العمل وهم يجلسون على العرش الحديدى، في إشارة من صناع المسلسل لطرح سؤال في عقل المشاهدين عمن سيستطيع الفوز بالعرش في الأخير.

وكانت قد كشفت الشبكة من قبل عن مدة الحلقات الـ 6 للموسم الأخير التي تراوحت مدتها بين الـ 60 و 80 دقيقة، وطرحت الشبكة تيزر تشويقى للمسلسل الذى كشف وصول دينيريس تايجريان إلى الشمال لمساعدتهم في مواجهة جيش "الووايت ووكر"، بالإضافة إلى تيزر آخر الذى كشف عن وصول جيش الووايت ووكر إلى الشمال، ووقوف الثلاثى جون سنو وآريا وسانسا ستارك لمواجهة الخطر القادم.

وانتهى الموسم السابع من السلسلة الشهيرة بابتعاد "جيمى" عن "سيرسى" بشكل كبير بعد تمرده وزحفه اتجاه الشمال للمحاربة فى صفوف جيوش الستارك والتايجريان أمام جيوش الموتى، ومن جانب آخر تقارب علاقات "سيرسى" و"تيريون" مرة أخرى والتى حجبتها الكاميرات فى مشهد إقناعها بإعلان تحالفها والتى سيكشف عن تفاصيلها الموسم القادم، مما فتح المجال لتحقيق النظرية والنبوءة لكره "سيرسى وتيريون" لبعضهما البعض.

بدأ عرض Game Of Thrones عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.



Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones

Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones



Game of Thrones