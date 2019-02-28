شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة للتمثيل الصامت ومسرحية فلسطينية بفعاليات مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم في السابعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، المسرحية الفلسطينية "المغتربان" للمخرج إيهاب زاهدة، ضمن عروض اليوم الثاني من مهرجان "دبا الحصن للمسرح الثنائي"، والمسرحية من تأليف جورج ابراهيم عن نص المهاجرون لسلافومير موجيك، والتي تدور احداثها في ليلة راس السنة لشخصين مهاجرين يعيشان في غرفة واحدة.

كما تقدم الفنانة المصرية والمخرجة سماء إبراهيم ورشة تدريبية بعنوان " التمثيل الصامت في مسرح الصغار بمركز دبا الحصن الثقافي لتقدم للحضور والمشاركين بالورشة أصول ومبادئ وقواعد فن البانتومايم بشكل عملي وتقوم بتدريب عدد من الاطفال والشباب علي التمثيل الصامت الذي، هو أصعب انواع التمثيل حيث يتطلب مهارات خاصة .

يذكر أن مهرجان " دبا الحصن للمسرح الثنائي " هو مهرجان متخصص في العروض المسرحية الثنائية "الديوـ دراما" و التي تنهض جمالياتها على التقاطب الدرامي القائم بين شخصيتين فوق الخشبة، وتتكون لجنته العليا من عبد الله العويس رئيسا واحمد ابورحيمة مديرا وعائشة الحوسني منسقا عاما وعلياء الزعابي مساعدا للمنسق العام ومريم المعيني رئيسا للجنة الاعلامية وعصام ابو القاسم رئيسا للجنة الفكرية وجابر المشيري رئيسا للجنة الفنية وعلا ديب رئيس لجنة العلاقات العامة وانس عبدالله عبيد رئيس لجنة العروض.